Meteo: altra settimana estrema, prima super caldo e poi grandinate?

Anche la prossima settimana potrebbe mostrare connotati particolarmente estremi e dinamici sullo stivale. Le regioni del Nord, che a lungo hanno fatto i conti con aria fresca e tanti temporali particolarmente violenti, ora vedranno una pausa dai fenomeni, specie a inizio prossima settimana. L’alta pressione subtropicale, infatti, si ergerà su tutto il Mediterraneo e farà impennare le temperature non solo al sud ma anche sul resto d’Italia, dando vita alla seconda intensa ondata di caldo della stagione.

Tuttavia, per quanto riguarda il Nord Italia, si tratterà di un’ondata di caldo certamente intensa ma breve, poiché da mercoledì sera il grande caldo rischia di essere spazzato via da aria più fresca di origine atlantica che apporterà temporali particolarmente violenti. Insomma, in men che non si dica, l’Italia si ritroverà nuovamente divisa in due, con il nord alle prese con temporali, piogge e anche grandinate, mentre il sud continuerà a fare i conti con il caldo estremo.

Caldo estremo al Centro-Sud

La prossima settimana sarà particolarmente infuocata su tutto il Centro-Sud e le isole maggiori, considerando che la colonnina di mercurio rischia di raggiungere addirittura i 40 o i 41 °C per più giorni consecutivi. Al grande caldo, inoltre, si unirà l’umidità, in costante crescendo col passare dei giorni, che renderà il caldo parecchio afoso soprattutto sulle coste. Tutta questa calura sarà percepibile non solo durante le ore pomeridiane, ma anche quelle serali e addirittura in piena notte su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ma anche sulle aree costiere del Centro Italia.

Mentre il Centro-Sud farà i conti con il grande caldo, il Nord invece subirà l’offensiva delle correnti atlantiche che porteranno nuovi violenti temporali soprattutto dal 19 giugno in poi.