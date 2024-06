Meteo Bologna, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024

Il tempo a Bologna sabato sarà generalmente soleggiato con alcune nubi sparse durante la notte. La temperatura massima sarà di 30.2°C verso le ore 14:00, mentre la minima sarà di 18.8°C intorno alle ore 04:00. L’umidità varierà tra il 31% e il 70%, con venti leggeri che soffieranno prevalentemente da sud-sudovest con velocità comprese tra 4 e 18 km/h.

Domenica, 16 Giugno 2024

Domenica, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse durante gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17.2°C e i 29.0°C. L’umidità varierà tra il 34% e il 79%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h provenienti principalmente da est-nordest e nord-nordovest.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì si prevede un cielo sereno con qualche nube sporadica nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16.8°C e i 31.0°C. L’umidità varierà tra il 29% e il 47%. I venti soffieranno leggeri con velocità comprese tra 4 e 11 km/h e provenienti principalmente da sud-sudovest e est-nordest.

Queste previsioni meteo sono soggette a variazioni, quindi è consigliabile tenersi aggiornati tramite fonti ufficiali in caso di piani all’aperto. Prepararsi adeguatamente e considerare le condizioni meteorologiche è fondamentale per affrontare le giornate in modo sicuro e consapevole.