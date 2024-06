Meteo Cagliari, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024

Il tempo a Cagliari sabato sarà prevalentemente coperto con possibili schiarite nel primo pomeriggio. La temperatura si manterrà intorno ai 28 gradi, mentre l’umidità sarà moderata. Il vento soffierà da sud-est con una velocità tra i 10 e i 23 km/h. Nel primo mattino sono attese nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo coperto verso le ore centrali della giornata. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà nuvoloso, con possibili schiarite. Nessuna precipitazione è prevista durante la giornata.

Domenica, 16 Giugno 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto con possibilità di piogge deboli nel mezzogiorno. Le temperature oscilleranno intorno ai 24 gradi, con un’umidità che si manterrà tra il 56% e il 78%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 6 e i 26 km/h. Le precipitazioni sono attese tra le 12:00 e le 15:00, mentre nel resto della giornata il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel tardo pomeriggio e in serata. Le condizioni meteorologiche miglioreranno durante la notte, con un cielo sereno.

Lunedì, 17 Giugno 2024

La settimana inizierà con un cielo sereno e temperature in netto rialzo, con punte di 31 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà, oscillando tra il 38% e il 59%. Il vento sarà prevalentemente da sud con una velocità tra i 18 e i 26 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un cielo terso e assenza di precipitazioni. Verso sera, il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma le condizioni meteorologiche rimarranno stabili.

In conclusione, il weekend a Cagliari vedrà un sabato nuvoloso con possibili schiarite nel primo pomeriggio, seguito da una domenica con piogge deboli a metà giornata e miglioramenti nelle ore serali. Lunedì, il cielo sarà sereno e le temperature in aumento, con condizioni meteorologiche favorevoli per svolgere attività all’aperto. Prestare attenzione alle variazioni del tempo per pianificare al meglio le attività del fine settimana.