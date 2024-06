Meteo: caldo intenso e afa opprimente la prossima settimana?

La prima ondata di caldo di questa estate meteorologica sta pian piano levando le tende dall’Italia, ma lo farà solo per un paio di giorni. L’arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali ha permesso un calo diffuso delle temperature, ma come già anticipato nei precedenti editoriali, si tratterà solo di una brevissima pausa in attesa della seconda e ancor più intensa ondata di caldo che si manifesterà da domenica in poi.

Grande caldo e afa

La prossima settimana, infatti, potrebbe rivelarsi infuocata su tante nostre regioni, non solo al Sud ma anche sulla Val Padana dove si temono temperature vicine ai 39 o addirittura ai 40 °C. Questa volta, infatti, il caldo potrebbe affluire con grande facilità su tutta Italia, finanche in Val Padana e nelle valli alpine e prealpine, favorendo un sensibile incremento delle temperature ben oltre le tipiche medie del periodo. Ed ecco dunque che potrebbe concretizzarsi la prima intensa ondata di caldo anche sul Nord Italia, che ha dovuto fare i conti con un lungo periodo fresco e fortemente instabile.

Le temperature più alte durante la prossima settimana le registreremo senz’altro nelle zone interne del Centro-Sud e sulle isole maggiori, dove si temono picchi di oltre 40 o 41 °C, valori che solitamente raggiungiamo durante le ondate di caldo più potenti e intense. Inoltre, si tratterà di un’ondata di caldo particolarmente lunga che potrebbe accompagnarci al Sud Italia e sulle isole maggiori almeno fino al termine della prossima settimana. Il Nord Italia, invece, da mercoledì sera in poi potrebbe ricevere la visita di aria più fresca dall’Atlantico che garantirebbe non solo un calo termico ma anche violenti temporali che trarranno energia dal grande caldo presente in Val Padana.

Sembrano non esserci spiragli di maltempo invece per il Sud che dovrà fare i conti con il caldo estremo per quasi tutta la prossima settimana, con un costante aumento dell’afa e dell’umidità, specie sulle aree costiere.