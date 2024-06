Meteo Genova, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024

Il tempo a Genova sabato sarà caratterizzato da cielo coperto con nubi sparse e temperature comprese tra 19.6°C e 23°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 76% e l’82%. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media compresa tra 13 e 21 km/h.

Domenica, 16 Giugno 2024

Domenica il cielo a Genova sarà prevalentemente coperto con nubi sparse al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra 18.1°C e 23.3°C. L’umidità varierà tra il 59% e l’87%, mentre il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 1 e 15 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì il cielo si presenterà parzialmente coperto al mattino, per poi schiarirsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra 17.3°C e 22.5°C, con umidità compresa tra il 64% e il 93%. Il vento soffierà da nord con una velocità media variabile tra 2 e 10 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Genova sarà caratterizzato da una variabilità delle condizioni meteorologiche. La presenza di umidità e le temperature non eccessivamente elevate suggeriscono la possibilità di precipitazioni sparse e un clima generalmente instabile. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in costante aggiornamento per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.