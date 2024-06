Meteo Messina, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato 15 Giugno 2024

Per Sabato 15 Giugno 2024, Messina potrebbe godere di una giornata piacevole e soleggiata. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 20.5°C e 23.8°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 61% e il 78%. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra 10 e 20 km/h.

Domenica 16 Giugno 2024

Domenica 16 Giugno 2024, Messina si prepara a un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Durante il giorno, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una giornata nuvolosa con temperature comprese tra 22.5°C e 28°C e umidità che raggiungerà il 91%. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra 7 e 18 km/h.

Lunedì 17 Giugno 2024

Lunedì 17 Giugno 2024, Messina avrà un’altra giornata di tempo stabile. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23.5°C. Durante la giornata, il cielo si manterrà sgombro con leggere variazioni nelle temperature e nell’umidità. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra 9 e 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano un inizio con cielo sereno e temperature piacevoli, seguito da un cambiamento verso una fase più nuvolosa e umida, per poi ritornare a condizioni stabili e soleggiate. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.