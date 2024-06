Meteo Parma, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024

Il tempo a Parma sabato si presenterà variegato, con nuvole sparse e cieli poco nuvolosi alternati a momenti di sereno. In mattinata, le temperature si aggireranno intorno ai 22-24°C con venti leggeri che soffieranno da est a sud-est con una velocità di 4-5 km/h. Nel corso della giornata, le nuvole aumenteranno e il cielo si coprirà, con temperature massime che raggiungeranno i 28°C intorno alle 14:00. Nel pomeriggio e in serata sono previste nuvole sparse e un calo delle temperature fino ai 18-22°C. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con una velocità di 17-21 km/h. L’umidità si manterrà tra il 35% e il 55% per gran parte della giornata.

Domenica, 16 Giugno 2024

Domenica, a Parma, il cielo si presenterà per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, garantendo una giornata soleggiata. Le temperature mattutine si attesteranno intorno ai 17-19°C, con una leggera brezza da sud-ovest. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 28-29°C intorno alle ore 15:00. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà tra il 34% e il 53% per gran parte della giornata.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì si prospetta un’altra giornata di tempo stabile e soleggiato a Parma. Le temperature mattutine oscilleranno tra i 15 e i 17°C con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che raggiungeranno i 28-29°C intorno alle ore 14:00. Il vento sarà prevalentemente da nord-ovest con una velocità di 2-6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 46% e il 61% per gran parte della giornata.

In conclusione, il weekend a Parma si preannuncia con condizioni meteorologiche generalmente stabili, caratterizzate da temperature gradevoli e cieli per lo più sereni, ideali per godersi appieno le attività all’aperto.