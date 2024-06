Meteo Perugia, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024

Il tempo previsto per sabato mostra un inizio con cielo sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 15-17°C nelle prime ore del mattino. Tuttavia, a partire dalle 02:00, è previsto un aumento della nuvolosità, con temperature che si mantengono intorno ai 14-15°C. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature che raggiungeranno un massimo di 27-28°C intorno alle 14:00. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse e un leggero calo delle temperature, che si manterranno comunque intorno ai 27°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature in diminuzione fino a 23-24°C. In serata, il cielo si schiarirà, e le temperature si attesteranno intorno ai 19-20°C.

Il vento soffierà con una velocità variabile tra 8 km/h e 13 km/h, proveniente principalmente da direzione Ovest, Sud-Ovest e Sud. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Domenica, 16 Giugno 2024

La giornata di domenica si prospetta con un cielo prevalentemente sereno, accompagnato da temperature che si aggirano intorno ai 17-18°C nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 24-26°C intorno alle 10:00. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà per lo più sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 28-29°C intorno alle 14:00. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse e un leggero calo delle temperature, che si manterranno comunque intorno ai 28°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 24-25°C. In serata, il cielo si schiarirà, e le temperature si attesteranno intorno ai 18-19°C.

Il vento soffierà con una velocità variabile tra 5 km/h e 12 km/h, proveniente principalmente da direzione Ovest, Sud-Ovest e Sud. L’umidità si manterrà intorno al 30-50% per gran parte della giornata.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì si preannuncia come una giornata caratterizzata da cielo sereno con temperature che si aggirano intorno ai 17-18°C nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 24-25°C intorno alle 10:00. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà per lo più sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 28-29°C intorno alle 14:00. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse e un leggero calo delle temperature, che si manterranno comunque intorno ai 28°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 26-27°C. In serata, il cielo si schiarirà, e le temperature si attesteranno intorno ai 19-20°C.

Il vento soffierà con una velocità variabile tra 1 km/h e 8 km/h, proveniente principalmente da direzione Sud, Sud-Ovest e Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-60% per gran parte della giornata.