Meteo Potenza, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato: 15 Giugno 2024

Il tempo a Potenza per Sabato 15 Giugno sarà generalmente stabile e soleggiato. Durante la mattina avremo cieli poco nuvolosi con temperature in aumento fino a raggiungere i 24.3°C intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle nubi sparse verso le 13:00, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26.2°C. Durante la sera e la notte il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in diminuzione e una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest.

Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 26.2°C, con umidità che si manterrà intorno al 33-49%. Il vento soffierà con una media di 1-9 km/h proveniente da diverse direzioni: nord, ovest e sudovest.

Domenica: 16 Giugno 2024

La giornata di Domenica 16 Giugno vedrà un iniziale cielo poco nuvoloso con un lieve aumento delle nubi sparse nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata le nubi si addenseranno, portando a un cielo nuvoloso con temperature che saliranno fino a toccare i 27.5°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si manterrà coperto con temperature massime intorno ai 26.9°C. Durante la notte il cielo rimarrà coperto con temperature in diminuzione e una brezza leggera proveniente da sudovest.

Le temperature oscilleranno tra i 18.9°C e i 28.3°C, con umidità che varierà tra il 32% e il 53%. Il vento soffierà con una media di 0-11 km/h proveniente principalmente da sudovest e ovest.

Lunedì: 17 Giugno 2024

Per Lunedì 17 Giugno è prevista una giornata caratterizzata da un cielo coperto con nubi sparse durante la notte, seguito da un iniziale cielo coperto nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata il cielo si aprirà, portando a nubi sparse e un leggero aumento delle temperature fino a raggiungere i 26.4°C intorno alle 10:00. Nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si manterrà sereno con temperature massime intorno ai 27.9°C. Durante la notte il cielo si manterrà sereno con temperature in diminuzione e una brezza leggera proveniente da sudovest.

Le temperature oscilleranno tra i 18.4°C e i 27.9°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 34-54%. Il vento soffierà con una media di 2-9 km/h proveniente da sudovest, ovest e nord.