Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024:

Il sabato a Reggio Calabria si prevede una giornata all’insegna della serenità, con cieli sgombri da nuvole e precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 20.3°C e i 24.9°C. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno dal 53% al 75%. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra i 10 e i 19 km/h.

Domenica, 16 Giugno 2024:

Domenica il cielo sarà prevalentemente coperto, con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature. La giornata inizierà con 20.5°C alle prime ore del mattino, per poi raggiungere un massimo di 27.2°C nel tardo mattino. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 10 e i 18 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Lunedì le condizioni meteorologiche saranno nuovamente favorevoli, con un cielo sereno e temperature in aumento. Il termometro si attesterà sui 22.6°C a mezzanotte, per poi salire fino a 30.5°C nel tardo mattino. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 38% e il 81%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità che varierà tra i 5 e i 19 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Calabria si prospetta all’insegna di una fase instabile, caratterizzata da un’alternanza di sereno e coperto. Le temperature si manterranno gradevoli, ma con un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio le attività all’aperto in questi giorni.