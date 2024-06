Meteo Trento, previsioni da Sabato 15 a Lunedì 17 Giugno

Sabato, 15 Giugno 2024:

Il tempo a Trento sabato sarà generalmente coperto, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. La mattina inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 18-19 gradi, accompagnate da una leggera brezza proveniente da est e sud-est. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con temperature che raggiungeranno i 20-21 gradi, ma nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente da est-sud-est. La pioggia tenderà ad intensificarsi verso sera, con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi. L’umidità sarà costante durante la giornata, oscillando tra il 76% e l’86%.

Domenica, 16 Giugno 2024:

La domenica vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto al sabato. La giornata inizierà con cielo coperto e nebbia al mattino presto, con temperature intorno ai 13-14 gradi e un’umidità che raggiungerà il 100%. Nel corso della mattinata, la nebbia si diraderà e il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in aumento fino a 21-22 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature intorno ai 24 gradi. Il vento sarà leggero, proveniente da sud-sud-est, con una velocità che non supererà i 16 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 58% verso sera.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Per lunedì è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 16-17 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento fino a 23-24 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che potranno raggiungere i 27 gradi. Nel tardo pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite, con una diminuzione dell’umidità e una leggera brezza proveniente da sud-sud-ovest. Le temperature si manterranno gradevoli anche in serata, intorno ai 18-19 gradi, con cielo poco nuvoloso e umidità al 90%. Il vento sarà leggero, con una velocità compresa tra i 3 e i 5 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Trento si preannuncia variabile ma con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, offrendo agli abitanti e ai visitatori la possibilità di godere di temperature gradevoli e di momenti di sereno, pur alternati a qualche precipitazione. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.