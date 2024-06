Milano: incendio in un palazzo, ci sono morti e feriti

Tragedia a Milano nel tardo pomeriggio di oggi, quando un incendio è divampato in un palazzo situato in via Fra Galgario 8, nella zona Gambara. Le fiamme, che sembrano essere partite da un’autofficina al piano terra dell’edificio, hanno rapidamente raggiunto i piani superiori, causando un bilancio drammatico di almeno tre morti e tre feriti.

Le vittime si trovavano all’interno di un appartamento al terzo piano del palazzo. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, si tratta di Silvano Tollardo, di 67 anni, sua moglie Carolina De Luca, di 63 anni, e il loro figlio Antonio Tollardo, di 34 anni. Il medico legale, in una prima ispezione, ha stabilito che la causa del decesso sarebbe stata l’intossicazione da fumo.

L’edificio, una palazzina di sei piani, è stato evacuato. Tuttavia, non tutti gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Tra i feriti, anche un addetto dell’autofficina da cui sono partite le fiamme. Un ustionato è stato trasportato al Policlinico di Milano in codice giallo, mentre altri due feriti sono stati soccorsi in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre automediche, sei ambulanze, numerosi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di soccorso sono state tempestive, ma purtroppo non hanno potuto evitare la tragica perdita di vite umane.