Meteo a Palermo, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024:

Per Domenica, 16 Giugno 2024, il tempo a Palermo sarà prevalentemente coperto durante l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 21-26°C con un’umidità variabile tra il 63% e il 96%. La giornata inizierà con nubi sparse e copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con la possibilità di precipitazioni leggere, accompagnate da una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà coperto con un aumento dell’umidità. Il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 2 e 10 km/h provenienti da diverse direzioni.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Per Lunedì, 17 Giugno 2024, il tempo a Palermo sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno e poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 28°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 63% e l’86%. La giornata inizierà con cielo sereno, seguito da una leggera nuvolosità nel tardo pomeriggio. Il vento sarà quasi assente nelle prime ore del giorno, per poi aumentare gradualmente fino a raggiungere una velocità massima di 14 km/h da direzione nord-est. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, garantendo condizioni atmosferiche piacevoli.

Martedì, 18 Giugno 2024:

Per Martedì, 18 Giugno 2024, il tempo a Palermo sarà caratterizzato da sereno e poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature varieranno tra i 21°C e i 28°C, con un’umidità tra il 57% e l’81%. Il cielo si presenterà sereno con la presenza di poche nubi sparse. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h. L’umidità rimarrà moderata durante tutto il giorno. La sera sarà piacevolmente fresca con il cielo sereno.