Meteo Ancona, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

La giornata di domenica ad Ancona sarà caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato. La mattina sarà caratterizzata da cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 24-26°C e umidità intorno al 60%. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che si manterranno stabili intorno ai 26-27°C e umidità intorno al 55%. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai 23-25°C con umidità che aumenterà leggermente al 67%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-sudovest con una velocità media di 3-4 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì ad Ancona si prevede una giornata di bel tempo con cieli sereni e temperature gradevoli. La mattina sarà caratterizzata da cieli tersi, temperature intorno ai 22-25°C e umidità attorno al 35-40%. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C e umidità intorno al 40-45%. La sera sarà ancora caratterizzata da cielo sereno con temperature comprese tra i 22-24°C e umidità intorno al 50%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità media di 6-8 km/h.

Martedì, 18 Giugno 2024

Martedì ad Ancona il bel tempo continuerà a prevalere. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse, temperature intorno ai 20-23°C e umidità intorno al 68%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e avremo temperature attorno ai 26-27°C con umidità intorno al 48-50%. La sera sarà nuovamente caratterizzata da cielo sereno con temperature intorno ai 24-25°C e umidità intorno al 55%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con una velocità media di 4-6 km/h.

In conclusione, il weekend ad Ancona si preannuncia all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città. Si consiglia di tenere sempre d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti, ma al momento sembra che non ci siano fenomeni meteorologici di rilievo in arrivo.