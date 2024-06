Meteo: anomalie estreme all’esordio dell’Estate!

Il grande caldo nordafricano si è concesso una piccola pausa, in attesa di un suo pronto ritorno già da questo fine settimana. In effetti, da domenica l’alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sull’Italia, dando inizio alla seconda ondata di caldo di questa prima parte dell’estate meteorologica. La situazione meteo si arroventerà in maniera particolare durante la prossima settimana, quando per tanti giorni consecutivi la colonnina di mercurio si porterà ben oltre le medie del periodo non solo al Sud ma anche sul resto della penisola.

Sarà un’ondata di caldo particolarmente pesante, considerando che al momento tutti i centri di calcolo concordano sull’arrivo di aria molto calda direttamente dal deserto del Sahara, che porterà le temperature di almeno 10 ° sopra le medie tipiche del periodo. Ciò significa che su aree pianeggianti e nelle valli la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere agevolmente i 38, addirittura i 40 °. Queste temperature così elevate potrebbero registrarsi tra il 18 e il 20 giugno, soprattutto sulla Val Padana orientale e le zone interne del Centro Sud e delle isole maggiori.

Che esordio d’Estate!

Le anomalie più importanti potrebbero registrarsi nella giornata di giovedì 20 giugno, ovvero il giorno in cui esordirà ufficialmente l’estate astronomica. Ricordiamo che il solstizio d’estate cadrà attorno alla tarda sera del 20 giugno e corrisponderà al momento probabilmente più caldo di questa seconda ondata di caldo.

Non è ancora chiaro quanto persisterà questa avvezione subtropicale, ma è molto probabile che possa farci compagnia fino al termine della prossima settimana, soprattutto al Centro Sud.