Meteo Aosta, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024:

La giornata di domenica inizierà con cielo coperto con temperature intorno ai 12 gradi e umidità al 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, e la temperatura salirà fino a toccare i 24.7 gradi intorno alle 13:00. Nel pomeriggio avremo nubi sparse e una temperatura massima di 24.7 gradi con un’umidità del 34%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà nuovamente e la temperatura scenderà a 14.5 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità variabile tra 0 e 15 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Lunedì sarà nuovamente una giornata nuvolosa con temperature comprese tra 13.4 e 23.7 gradi. Durante la notte e all’alba avremo cielo coperto con temperature intorno ai 13 gradi. Verso l’ora di pranzo, il cielo continuerà ad essere coperto con una temperatura di 23.7 gradi e un’umidità del 52%. Nel pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 21 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità variabile tra 0 e 10 km/h.

Martedì, 18 Giugno 2024:

Martedì avremo un inizio di giornata con nubi sparse e temperature intorno ai 16 gradi. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà e la temperatura salirà fino a toccare i 26.3 gradi intorno alle 13:00. Nel pomeriggio e sera avremo cielo coperto con temperature intorno ai 25 gradi e un’umidità del 48%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità variabile tra 0 e 9 km/h.

Queste previsioni meteo evidenziano una variazione del tempo nei prossimi giorni ad Aosta, con una combinazione di nuvolosità, temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti. Restate informati e preparati per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche in arrivo.