Meteo Brescia, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

Il tempo a Brescia domenica 16 giugno sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte e la mattina, con una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio e fino a sera, il cielo si libererà gradualmente, portando a condizioni di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C durante il giorno e scenderanno a 19-20°C di notte. L’umidità varierà tra il 47% e l’86%, con venti leggeri provenienti principalmente da est e sud-est con velocità comprese tra 1 e 7 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì 17 giugno a Brescia, il tempo si presenterà con cieli poco nuvolosi nella prima parte della giornata per poi coprirsi parzialmente nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 27°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 43% e il 79%. I venti soffieranno principalmente da sud e sud-ovest con velocità tra 0 e 8 km/h. Durante la sera e la notte, il cielo si libererà nuovamente, portando a condizioni di sereno.

Martedì, 18 Giugno 2024

Martedì 18 giugno, il cielo a Brescia sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20-29°C, mentre l’umidità varierà tra il 42% e il 76%. I venti soffieranno da nord e nord-est con velocità comprese tra 1 e 7 km/h. Nel complesso, la giornata si presenterà con condizioni meteo favorevoli e temperature gradevoli.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile pianificare le attività in base alle condizioni meteorologiche previste per ciascuna giornata a Brescia. Sia che si tratti di una passeggiata al parco o di un picnic in famiglia, conoscere il meteo può aiutare a godere appieno di ogni giornata.