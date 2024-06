Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Domenica indicano un cielo generalmente coperto con possibili schiarite nel corso della giornata. Durante la notte, si prevede un cielo coperto con temperature intorno ai 17 gradi e un’umidità del 53%. Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno intorno alle 9:00 con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e un’umidità al 31%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature massime intorno ai 29 gradi e un’umidità al 24%. La giornata si concluderà con un cielo coperto, temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità del 60%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media compresa tra i 4 e i 18 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Per Lunedì, ci aspetta una giornata all’insegna del sereno, con temperature in netto aumento rispetto alla giornata precedente. Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17 gradi e un’umidità del 59%. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi e un’umidità al 37%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno con temperature massime intorno ai 29 gradi e un’umidità al 27%. In serata, il sereno continuerà, con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità del 55%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nord-est con una velocità media compresa tra 2 e 13 km/h.

Martedì, 18 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Martedì indicano un’altra giornata all’insegna del sereno e delle temperature elevate. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 19 gradi e un’umidità del 56%. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 27 gradi e un’umidità al 34%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno con temperature massime intorno ai 32 gradi e un’umidità al 24%. In serata, il sereno continuerà, con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità del 37%. Il vento soffierà prevalentemente da est-sud-est con una velocità media compresa tra 0 e 14 km/h.

Queste previsioni meteo indicano una tendenza verso condizioni di stabilità atmosferica e temperature in aumento per i prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e all’idratazione, specialmente durante le ore più calde della giornata. Resta comunque importante tenere d’occhio eventuali aggiornamenti da parte degli enti preposti per eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche.