Meteo Catania, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024:

Il tempo a Catania domenica sarà prevalentemente coperto con nubi sparse durante la mattina. Le temperature oscilleranno tra i 22.5°C e i 31.1°C. Nel pomeriggio, le nuvole rimarranno presenti con una leggera diminuzione delle temperature. Durante la sera e la notte, il cielo si aprirà, portando serenità. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 19% e il 72%. Il vento soffierà prevalentemente da est con velocità variabili tra 2 km/h e 13 km/h.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Lunedì sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22.3°C e i 28.6°C. L’umidità sarà compresa tra il 51% e il 78%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità compresa tra 2 km/h e 17 km/h. La giornata sarà caratterizzata da una costante presenza del sole e da condizioni di bel tempo.

Martedì, 18 Giugno 2024:

Martedì il cielo sarà completamente sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 22.2°C e i 30°C. L’umidità sarà moderata, variando tra il 33% e il 63%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità compresa tra 1 km/h e 14 km/h. Questa costante presenza del sole renderà la giornata piacevole e adatta a svolgere attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un inizio della settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia lunedì che martedì saranno caratterizzati da una costante presenza del sole e condizioni di serenità. Si consiglia di approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto e godere delle temperature piacevoli. Buon tempo a tutti!