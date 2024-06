Meteo Napoli, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

Per Domenica, il tempo a Napoli sarà prevalentemente coperto con nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra i 20.1°C e i 30°C. Le precipitazioni non sono previste, ma l’umidità sarà moderata, attorno al 48%. Il vento soffierà leggero, con velocità comprese tra 0 e 11 km/h, principalmente proveniente da ovest e nord-ovest.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, ma nel corso della giornata si trasformerà in sereno. Le temperature si manterranno stabili tra i 21.7°C e i 32.3°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, raggiungendo il 33% nel pomeriggio. Il vento sarà leggero al mattino, con intensità tra 1 e 7 km/h, proveniente da direzioni variabili, per poi rinforzare nel pomeriggio con raffiche fino a 13 km/h, principalmente da ovest-nord-ovest.

Martedì, 18 Giugno 2024

Martedì sarà una giornata di sereno a Napoli, con temperature in netto rialzo che oscilleranno tra i 22.4°C e i 36°C. L’umidità sarà contenuta, mantenendosi intorno al 27-29%. Il vento soffierà leggero da nord-ovest con intensità tra 0 e 12 km/h. Non sono previste precipitazioni, e il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata.

Con queste previsioni meteo dettagliate, chiunque si trovi a Napoli nei prossimi giorni potrà pianificare le proprie attività all’aperto tenendo conto di queste informazioni. Sia per domenica che per lunedì e martedì, le condizioni meteo sembrano favorevoli per godersi una piacevole giornata sotto il cielo partenopeo.