Meteo Napoli, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno

Il tempo a Napoli domenica sarà prevalentemente coperto con umidità variabile tra il 40% e il 64%. Le temperature oscilleranno tra i 19.7°C e i 30°C. Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media tra 9 e 11 km/h. Nel tardo pomeriggio e la sera, il vento si sposterà a nord-ovest con una velocità di 1-3 km/h.

Lunedì, 17 Giugno

Lunedì a Napoli si prevede un cielo coperto al mattino, con umidità tra il 64% e il 68%. Le temperature si manterranno tra i 21.7°C e i 32.3°C. Durante la mattina, il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra 2 e 3 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con venti leggeri provenienti da nord-nordovest. Durante la sera e la notte, il vento sarà prevalentemente da nord con velocità variabili tra 1 e 6 km/h.

Martedì, 18 Giugno

Martedì il cielo sarà sereno a Napoli. Le temperature si manterranno tra i 22.4°C e i 36.0°C, con un’umidità compresa tra il 27% e il 60%. Durante la giornata, il vento sarà leggero e proverrà principalmente da direzione nord-ovest, con velocità tra 0 e 12 km/h.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di attenersi alle indicazioni e prepararsi adeguatamente per eventuali variazioni climatiche, in modo da poter godere al meglio delle attività all’aperto senza subire inconvenienti legati al tempo.