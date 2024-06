Meteo Parma, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024:

La giornata di Domenica si preannuncia con cieli prevalentemente coperti durante la notte e le prime ore del mattino. Dalle 7:00 alle 9:00, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno con temperature in aumento fino a toccare i 24.6°C alle 9:00. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 28.1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest con velocità variabili tra i 12 e i 14 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 36-41% durante il pomeriggio e la sera, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Per Lunedì, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cieli sereni e poco nuvolosi con temperature in rapida ascesa. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature comprese tra i 16.7 e i 18.9°C, mentre il cielo si manterrà poco nuvoloso fino alle 11:00. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà stabile con temperature massime che potrebbero raggiungere i 29.7°C intorno alle 14:00. Tuttavia, attenzione a un calo improvviso della temperatura alle 16:00, con un cielo che si coprirà fino alle 18:00, per poi tornare poco nuvoloso. L’umidità aumenterà nel corso della giornata, arrivando al 70% durante la sera.

Martedì, 18 Giugno 2024:

Martedì vedrà un cielo variabile con alternanza tra nubi sparse, cielo sereno e nuvolosità. Le temperature si manterranno sopra la soglia dei 20°C per gran parte della giornata, raggiungendo i 30.4°C intorno alle 15:00. Il vento proveniente da diverse direzioni influenzerà la percezione del calore, mentre l’umidità rimarrà costantemente intorno al 50-60%, garantendo un clima gradevole. Tuttavia, si prevede un aumento dell’umidità durante la notte, con valori intorno al 77% intorno alle 23:00.