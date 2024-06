Meteo Perugia, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

La giornata di domenica a Perugia sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori iniziali intorno ai 17-18°C, che saliranno gradualmente fino a toccare i 27-28°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento soffierà debolmente da diverse direzioni, mantenendo una velocità compresa tra i 4 e i 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante gran parte della giornata.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Anche lunedì il tempo a Perugia sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature saranno leggermente più elevate rispetto alla giornata precedente, con valori che raggiungeranno i 29-30°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento sarà quasi del tutto assente durante la mattina, mentre nel pomeriggio soffierà debolmente da ovest con velocità comprese tra 5 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-30%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Martedì, 18 Giugno 2024

Anche martedì il cielo su Perugia sarà prevalentemente sereno. Le temperature raggiungeranno i 31-32°C durante le ore centrali del pomeriggio, garantendo una giornata calda e soleggiata. Il vento sarà debole e proverà da diverse direzioni, con una prevalenza da sud e ovest durante le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà sui livelli del 25-30%, garantendo condizioni di asciutto e comfort termico.

In sintesi, i prossimi giorni a Perugia si preannunciano all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature estive in crescita. Il vento sarà debole e l’umidità si manterrà a livelli confortevoli, favorendo giornate ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Sia lunedì che martedì saranno caratterizzati da temperature particolarmente elevate durante le ore centrali del pomeriggio, quindi è consigliabile prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e mantenere un’adeguata idratazione.