Meteo Potenza, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno:

La giornata di Domenica si preannuncia caratterizzata da copertura nuvolosa persistente, con temperature che oscilleranno tra i 17.7°C e i 27.9°C. Le precipitazioni saranno scarse, con un picco di umidità relativa del 62% atteso per le prime ore del mattino. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 3 e i 10 km/h provenendo prevalentemente da ovest-sudovest. Le condizioni meteo miglioreranno verso mezzogiorno, con un aumento della visibilità e la comparsa di qualche schiarita.

Lunedì, 17 Giugno:

Per Lunedì, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno stabili tra i 18.3°C e i 27.6°C. L’umidità relativa si manterrà sotto il 50% per gran parte della giornata, mentre la velocità del vento varierà tra i 1 e i 9 km/h, provenendo principalmente da nord-nordest. La giornata sarà caratterizzata da un’abbondante presenza di sole, con condizioni meteo ideali per attività all’aperto e svago all’aria aperta.

Martedì, 18 Giugno:

Martedì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature comprese tra i 16.9°C e i 29.9°C. L’umidità relativa sarà contenuta, mentre il vento soffierà in prevalenza da nord-nordest con una velocità compresa tra i 2 e i 7 km/h. Le condizioni meteo si presenteranno ideali per godere di una giornata all’aperto, con cielo limpido e temperature gradevoli.

Queste previsioni meteo offrono uno sguardo dettagliato sulle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Potenza. È sempre consigliato monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.