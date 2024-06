Meteo Reggio Calabria, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

Le previsioni meteo per domenica indicano una giornata nuvolosa con possibili precipitazioni leggere nelle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà intorno ai 21-22°C durante la notte e al mattino, con un aumento graduale fino a raggiungere i 27-28°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 10 e i 19 km/h. L’umidità sarà variabile, con valori intorno al 70-80% durante la notte e al mattino, ma in diminuzione nel corso della giornata. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata mite con copertura nuvolosa prevalente.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Le temperature saranno leggermente inferiori rispetto alla giornata precedente, con valori che si attesteranno tra i 22 e i 26°C. L’umidità sarà più elevata nelle prime ore del mattino, intorno all’83-86%, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà moderato proveniente da nord-est con velocità comprese tra i 12 e i 20 km/h. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata più asciutta e con cieli più sgombri rispetto a domenica.

Martedì, 18 Giugno 2024

Martedì si prospetta come una giornata principalmente soleggiata con temperature in aumento. La mattina inizierà con una copertura nuvolosa leggera, ma nel corso della giornata il cielo diventerà sereno. Le temperature oscilleranno tra i 21 e i 28°C, con un calo dell’umidità che si manterrà intorno al 50-60%. Il vento sarà leggero e proveniente da diverse direzioni, con una velocità compresa tra 1 e 13 km/h. In generale, martedì si prevede una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, si consiglia sempre di consultare aggiornamenti giornalieri per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteo.