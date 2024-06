Meteo Reggio Emilia, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

Il tempo a Reggio Emilia domenica sarà prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso e nubi sparse durante la notte e le prime ore del mattino. Durante la mattinata è previsto un cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio si avrà un cielo sereno. Le temperature si aggireranno intorno ai 18-19 gradi nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 29-30 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, e il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 12 km/h proveniente principalmente da direzione nord-ovest.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Anche per Lunedì il cielo su Reggio Emilia si presenterà sereno per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino ci saranno poche nubi sparse, mentre nel corso della giornata il tempo si manterrà stabile con cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19 gradi nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 29-30 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-60%, e il vento soffierà con una velocità compresa tra i 1 e i 7 km/h proveniente principalmente da direzione nord-est.

Martedì, 18 Giugno 2024

Per Martedì il cielo su Reggio Emilia presenterà un’alternanza di nubi sparse, cielo poco nuvoloso e momenti di sereno. Durante la notte e le prime ore del mattino si avvertirà una presenza di nubi sparse, per poi lasciare spazio a un cielo poco nuvoloso e parzialmente coperto nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18 gradi nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 30-31 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40-80%, e il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e gli 8 km/h, proveniente principalmente da direzione nord-est.