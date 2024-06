Meteo Roma, previsioni da Domenica 16 a Martedì 18 Giugno

Domenica, 16 Giugno 2024

Il tempo a Roma domenica sarà caratterizzato da una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità e alla comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 28-29 gradi intorno alle 11. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 27-28 gradi. Nel tardo pomeriggio, il cielo si aprirà nuovamente, e la giornata si concluderà con sereno e temperature più miti intorno ai 25 gradi. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 9 e i 20 km/h provenendo prevalentemente da sud-ovest.

Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì, il tempo a Roma si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i 30 gradi durante le ore centrali della giornata. L’umidità sarà leggermente più contenuta rispetto alla giornata precedente. Il vento soffierà debolmente da nord-est al mattino per poi virare a sud-ovest nel corso della giornata. Nel complesso, si prevede una giornata calda e assolata, ideale per attività all’aperto.

Martedì, 18 Giugno 2024

Martedì il clima a Roma sarà caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, toccando punte di 35-36 gradi nelle ore centrali del giorno. L’umidità sarà contenuta, garantendo un clima secco e caldo. Il vento soffierà debolmente da diverse direzioni senza particolari variazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore più calde della giornata.