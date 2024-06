Meteo Bologna, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Bologna prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno:

Le previsioni meteo per Bologna indicano condizioni generalmente stabili per i prossimi tre giorni con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcune variazioni nelle condizioni atmosferiche durante il periodo. Ecco una panoramica dettagliata del meteo previsto giorno per giorno.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature comprese tra 20.9°C e 26.3°C. La velocità media del vento sarà moderata, con direzione variabile da S a N-NE. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature fino a 31.2°C. In serata, è prevista un’aumento delle nuvole con venti che potrebbero variare da SE a SW e temperature intorno ai 25.2°C.

Le condizioni di umidità si manterranno tra il 35% e il 50% durante il giorno, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 2 km/h e 9 km/h. Le temperature massime saranno registrate nel primo pomeriggio, mentre le minime si verificheranno durante la notte.

Martedì, 18 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature comprese tra 21.7°C e 32.7°C. Durante la mattinata, le condizioni atmosferiche varieranno tra nubi sparse e cielo sereno, con un aumento delle temperature fino a 32.7°C nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 24°C.

L’umidità oscillerà tra il 32% e il 58%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 2 km/h e 17 km/h, con direzione del vento che varierà da SW a NE. Le temperature massime saranno registrate nel primo pomeriggio, mentre le minime si verificheranno durante la notte.

Mercoledì, 19 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature comprese tra 18.9°C e 34.1°C. Durante la mattinata, il cielo si presenterà sereno con un graduale aumento delle nuvole sparse nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un cielo coperto con temperature intorno ai 24.3°C.

L’umidità si manterrà tra il 34% e il 72%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 0 km/h e 8 km/h, con direzione del vento variabile da S-SW a N-NW. Le temperature massime saranno registrate nel primo pomeriggio, mentre le minime si verificheranno durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un leggero aumento delle temperature nei prossimi giorni, con variazioni nelle condizioni atmosferiche e un’umidità in lieve aumento. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.