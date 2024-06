Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo CampoBasso prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per CampoBasso nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Lunedì 17 Giugno

Lunedì si prevede una giornata soleggiata, con temperature che raggiungeranno il picco massimo intorno alle ore 15:00, con 29.4 °C. L’umidità si manterrà intorno al 33%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con punte di 10 km/h provenienti da direzione SE. Nel complesso, il clima sarà piacevole e stabile per l’intera giornata.

Martedì 18 Giugno

Anche martedì si prospetta una giornata caratterizzata dal sereno, con temperature in ulteriore aumento rispetto al giorno precedente. Si prevede una massima di 32.5 °C intorno alle 14:00, con un’umidità che tenderà a diminuire fino al 27%. Il vento sarà leggero e costante proveniente da direzione S-SW, con velocità intorno ai 10 km/h. Il clima sarà quindi caldo e asciutto per l’intera giornata.

Mercoledì 19 Giugno

Mercoledì le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto durante la prima metà della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio sono previste alcune variazioni con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della velocità del vento. Le temperature massime raggiungeranno i 36.7 °C intorno alle ore 14:00, mentre l’umidità si manterrà intorno al 23%. Il vento sarà variabile, con direzione predominante W-SW e una velocità che potrà superare i 15 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima caldo e un aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per CampoBasso indicano una settimana all’insegna del sereno e delle temperature in aumento, con condizioni ideali per godere appieno delle attività all’aperto. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare le proprie attività, ma al momento sembra che ci attenda un inizio dell’estate molto promettente.