Meteo Catania, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Previsioni Meteo per Catania

Nei prossimi giorni, a Catania, le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente stabili, con cieli sereni e temperature piacevoli.

Meteo per Lunedì 17 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili, con un leggero aumento delle temperature e una leggera brezza proveniente da est. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno i 28-29 gradi, con un cielo poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 24 gradi, confermando la presenza di cieli sereni. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità compresa tra i 7 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-60% durante il giorno.

Meteo per Martedì 18 Giugno 2024

Anche martedì le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22 e i 29 gradi. Il vento sarà prevalentemente debole proveniente da est e sudest, con una velocità intorno ai 4-14 km/h. L’umidità si manterrà tra il 44% e il 72% durante la giornata. La brezza serale porterà una leggera diminuzione delle temperature, ma i cieli resteranno sgombri da nuvole.

Meteo per Mercoledì 19 Giugno 2024

Mercoledì le condizioni meteorologiche continueranno a essere stabili, con cieli sereni e temperature comprese tra i 22 e i 30 gradi. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità di 2-10 km/h. L’umidità si manterrà tra il 44% e il 60% durante la giornata. Solo nel tardo pomeriggio si potrebbero formare nubi sparse, ma senza particolari conseguenze sulle temperature e sulle condizioni meteorologiche generali.

In conclusione, la settimana si prospetta all’insegna del bel tempo per Catania, con temperature gradevoli e cieli sereni. È consigliabile approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per godersi appieno le giornate estive che si avvicinano.