Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo L’Aquila prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano condizioni di tempo stabile e sereno. Lunedì 17 Giugno, il sole sarà predominante per l’intera giornata, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 28.9°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà relativamente bassa, oscillando intorno al 31%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con punte di 15 km/h provenienti da nord-ovest. Martedì 18 Giugno, le condizioni rimarranno simili, con temperature in aumento che arriveranno fino a 31.8°C. Anche il mercoledì 19 Giugno si prevede un clima sereno, con un lieve aumento delle nuvole sparse nel pomeriggio e temperature massime che toccheranno i 35.4°C intorno alle 13:00. Il vento sarà predominante da nord-ovest con raffiche fino a 20 km/h.

Lunedì 17 Giugno

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 16-18°C. Nel corso della mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 24°C intorno alle 09:00. Nel pomeriggio, il sole sarà predominante e le temperature raggiungeranno i 28-29°C. Durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature in calo fino a 19°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà con intensità moderata proveniente da nord-ovest, con picchi di 15 km/h. L’umidità rimarrà inferiore al 50% per gran parte della giornata.

Martedì 18 Giugno

La situazione meteorologica per martedì sarà caratterizzata da cielo sereno per l’intera giornata. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C. Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a 26-27°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, il sole sarà predominante e le temperature raggiungeranno i 31-32°C. Durante la sera, il cielo sarà sereno con temperature in calo fino a 21-22°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità moderata, con picchi di 15 km/h. L’umidità si manterrà inferiore al 50% per gran parte della giornata.

Mercoledì 19 Giugno

Mercoledì si prevede un aumento delle temperature massime, con un cielo inizialmente sereno che vedrà la comparsa di nuvole sparse nel pomeriggio. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C. Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a 31-32°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, il cielo vedrà la comparsa di nuvole sparse e le temperature raggiungeranno i 35-36°C. Durante la sera, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in calo fino a 24-25°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità moderata, con picchi di 20 km/h. L’umidità si manterrà inferiore al 50% per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo indicano giornate soleggiate e in aumento delle temperature per i prossimi giorni a L’Aquila. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e all’idratazione, date le temperature elevate, e tenere in considerazione le condizioni meteorologiche per eventuali attività all’aperto.