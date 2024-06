Meteo Modena, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo MODENA prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: sereno con leggere variazioni climatiche

Nelle prossime giornate a Modena, si prevede un clima generalmente stabile e sereno con variazioni climatiche lievi. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascun giorno.

Lunedì, 17 Giugno

Durante il corso della giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con leggere variazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 17.4°C e i 30.7°C. L’umidità si aggira attorno al 34-68%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h, provenienti principalmente da direzioni nord-occidentali. Nel complesso, prevale un clima asciutto e piacevole.

Martedì, 18 Giugno

La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con valori compresi tra i 19.1°C e i 31.5°C. L’umidità oscillerà tra il 38% e il 74%, mentre i venti soffieranno con una velocità tra 3 e 10 km/h, provenienti principalmente da direzioni nord-orientali. Nel complesso, il clima sarà gradevole e asciutto, con una leggera presenza di nubi nel pomeriggio.

Mercoledì, 19 Giugno

Anche mercoledì avremo un cielo prevalentemente sereno, con la comparsa di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti, con valori tra i 19.4°C e i 33.2°C. L’umidità si attesterà tra il 38% e il 76%, mentre i venti soffieranno con una velocità tra 3 e 6 km/h, principalmente da direzioni nord-occidentali. Complessivamente, ci aspetta una giornata con un clima gradevole e poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena indicano una stabilità climatica nei prossimi giorni, con temperature piacevoli e un cielo per lo più sereno, intervallato da leggere variazioni e la presenza di nubi sparse in alcune ore della giornata.