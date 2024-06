Meteo Napoli, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Napoli prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: tempo stabile con cielo sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano un tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno e temperature in graduale aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 17 Giugno

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 31-32°C. Durante la sera e la notte, il cielo resterà sereno, con temperature in diminuzione intorno ai 23-24°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra 3 e 9 km/h provenendo prevalentemente da direzione nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% per gran parte della giornata.

Martedì, 18 Giugno

Anche martedì è previsto un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 22°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 35-36°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento soffierà con intensità tra 3 e 12 km/h da direzione nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 25-30% durante il giorno. Le condizioni di bel tempo e caldo proseguiranno anche durante la serata e la notte, con temperature intorno ai 25-26°C e un lieve aumento dell’umidità.

Mercoledì, 19 Giugno

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in ulteriore aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino, le temperature saranno intorno ai 24-25°C. Durante il giorno, i valori massimi raggiungeranno i 38-39°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente durante la sera. Il vento soffierà con intensità tra 1 e 16 km/h, principalmente da direzione nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 20-35%, garantendo condizioni di clima secco. Anche la serata e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli intorno ai 26-27°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano una situazione di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento, ideale per godersi giornate all’aperto. È importante tenere sempre presente l’idratazione e la protezione solare, date le alte temperature previste.