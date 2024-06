Meteo Parma, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Previsioni Meteo Parma Prossimi Giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno:

Le previsioni meteo per Parma nei prossimi giorni indicano condizioni generalmente stabili. Lunedì 17 Giugno sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Martedì 18 Giugno sono previste nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, mentre Mercoledì 19 Giugno si prevede un aumento dell’umidità con cielo nuvoloso. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Meteo per Lunedì, 17 Giugno 2024:

Durante la giornata di Lunedì il tempo si presenterà generalmente sereno con un’alternanza di nubi sparse nelle prime ore della mattina. Le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo il picco massimo intorno alle 15:00 con 29.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 40% con leggere variazioni durante la giornata. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità media di 6 km/h.

Meteo per Martedì, 18 Giugno 2024:

Martedì il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una lieve diminuzione delle temperature. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata. Il vento soffierà principalmente da est-nord-est con velocità variabili tra 4 e 8 km/h. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31.3°C, mentre le minime intorno ai 19°C. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024:

Mercoledì il cielo si presenterà nuvoloso con un aumento dell’umidità. Le temperature massime raggiungeranno i 31.8°C nelle prime ore del pomeriggio, mentre le minime si manterranno intorno ai 20°C. L’umidità aumenterà fino al 72% durante la notte, con una leggera diminuzione durante il giorno. Il vento soffierà principalmente da nord-nord-est con una velocità media di 7 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate poiché potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano un inizio settimana caratterizzato da tempo stabile e temperature in aumento, seguito da un leggero peggioramento delle condizioni meteo a partire da Mercoledì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.