Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Potenza prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: tempo stabile con cieli sereni e temperature in aumento

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Potenza si presenta stabile e caratterizzato da cieli sereni. La temperatura subirà un graduale incremento, accompagnata da una leggera variazione dell’umidità e del vento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 17 Giugno

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 19 gradi. Nel corso della mattinata le nubi si diraderanno, lasciando spazio al sole, con un aumento delle temperature fino a toccare i 28 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà leggero, con una direzione variabile tra nord e nord-est, mentre l’umidità si manterrà intorno al 37-38%.

Martedì, 18 Giugno

Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata con un aumento graduale delle temperature, partendo dai 17 gradi di inizio notte per arrivare a toccare i 30 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà costante intorno al 34-35%, mentre il vento soffierà leggero con direzione prevalente verso est-nord-est.

Mercoledì, 19 Giugno

Ancora una giornata caratterizzata da cielo sereno, con un lieve aumento delle temperature che raggiungeranno i 33-34 gradi nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 28% e il 32%, mentre il vento sarà prevalentemente orientato a nord-nord-est con una lieve variazione di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano un clima stabile e soleggiato, con un graduale aumento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione all’eventuale surriscaldamento e di adottare le misure necessarie per proteggersi durante le ore più calde della giornata.