Meteo Reggio Emilia, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Reggio Emilia prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: tempo stabile e caldo in arrivo

Le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano un clima stabile e caldo nei prossimi giorni. Lunedì 17 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che oscilleranno tra i 16.1°C e i 30.1°C. L’umidità si manterrà intorno al 37-69% e il vento soffierà con una velocità variabile da 1 a 6 km/h proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni durante la giornata. Martedì 18 Giugno, il tempo rimarrà stabile e sereno con temperature in aumento, tra 18.7°C e 31.6°C, e un’umidità compresa tra il 39% e il 69%. Il vento sarà moderato con una velocità tra 3 e 8 km/h proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Anche per questo giorno le precipitazioni non sono attese. Mercoledì 19 Giugno, il cielo si presenterà parzialmente coperto con temperature che varieranno tra i 19.3°C e i 31.7°C. L’umidità oscillerà tra il 44% e il 75% e il vento soffierà con una velocità tra 1 e 7 km/h proveniente da diverse direzioni. Nonostante la copertura nuvolosa, le precipitazioni rimarranno assenti.

Previsioni dettagliate per Lunedì 17 Giugno

Il cielo sarà prevalentemente sereno durante la notte, con temperature comprese tra i 16.1°C e i 19°C. L’umidità si manterrà intorno al 54-69%. Il vento soffierà con una velocità di 1-4 km/h proveniente da diverse direzioni. Durante il giorno, il tempo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a 30.1°C e un’umidità che si attesterà intorno al 37-56%. Il vento sarà moderato con una velocità tra 4 e 6 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con lieve aumento dell’umidità, mentre le temperature caleranno gradualmente.

Previsioni dettagliate per Martedì 18 Giugno

Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà scarsa e le temperature si manterranno intorno ai 18.7°C. L’umidità sarà compresa tra il 64% e il 68%. Il vento soffierà con una velocità di 3-4 km/h proveniente da direzioni variabili. Durante il giorno, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento fino a 31.6°C e un’umidità che si manterrà tra il 39% e il 56%. Il vento moderato avrà una velocità tra 4 e 8 km/h proveniente principalmente da direzioni settentrionali. In serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con lieve aumento dell’umidità, mentre le temperature caleranno gradualmente.

Previsioni dettagliate per Mercoledì 19 Giugno

La notte sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature comprese tra i 19.3°C e i 24.2°C. L’umidità si manterrà intorno al 44-75%. Il vento soffierà con una velocità di 1-4 km/h proveniente da diverse direzioni. Durante il giorno, il cielo si presenterà parzialmente coperto con temperature in aumento fino a 31.7°C e un’umidità che oscillerà tra il 44% e il 75%. Il vento moderato avrà una velocità tra 2 e 7 km/h proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Queste previsioni meteo indicano un periodo stabile e caldo per Reggio Emilia nei prossimi giorni, con temperature in aumento e una generale assenza di precipitazioni. È consigliabile tenere in considerazione queste informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni climatiche previste.