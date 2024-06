Meteo Roma, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Roma prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: Sereno con lieve aumento delle temperature

Le previsioni meteo per Roma indicano una tendenza al bel tempo nei prossimi giorni, con un leggero aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Meteo per Lunedì, 17 Giugno 2024

Lunedì a Roma si prospetta una giornata prevalentemente serena. Durante la mattina e il pomeriggio non sono previste precipitazioni, con temperature che raggiungeranno i 31.6°C all’ora di pranzo. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 15 km/h. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, registrando valori intorno al 28% nel pomeriggio.

Meteo per Martedì, 18 Giugno 2024

Martedì sarà caratterizzato da un cielo sereno, con un aumento delle temperature che si attesteranno intorno ai 35.1°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio sono previste nubi sparse, con una velocità del vento che raggiungerà i 22 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30% per gran parte della giornata, diminuendo leggermente verso sera.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno 2024

Mercoledì il cielo a Roma sarà prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36.5°C verso mezzogiorno, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 23 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-25% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le misure necessarie per proteggersi dai raggi del sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata.