Meteo Trento, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Trento prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno:

Prendiamo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento, per essere preparati alle condizioni atmosferiche in arrivo.

Lunedì, 17 Giugno 2024:

Lunedì a Trento avremo tempo stabile nelle prime ore della giornata, con cieli poco nuvolosi e temperature in aumento fino a toccare i 26.6°C verso le ore 13:00. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con cieli via via più grigi e una diminuzione delle temperature. Verso sera, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 18.2°C alle 21:00. L’umidità si manterrà costante intorno al 54%, con venti leggeri che soffieranno da sud-sudest con una velocità massima di 16 km/h.

Martedì, 18 Giugno 2024:

Martedì vedremo un cielo parzialmente nuvoloso con temperature inizialmente intorno ai 14.9°C alle prime ore del mattino. Durante la giornata, la copertura nuvolosa aumenterà, con cieli via via più grigi fino a toccare i 29.8°C verso le 14:00. Nel pomeriggio, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa e un cielo sereno con temperature intorno ai 28.2°C alle 17:00. La giornata terminerà con una temperatura di 18°C alle 23:00 e un’umidità intorno al 96%. Il vento soffierà da sud con una velocità massima di 13 km/h.

Mercoledì, 19 Giugno 2024:

Mercoledì si prevede un’iniziale presenza di nebbia, con temperature intorno ai 17.3°C nelle prime ore del mattino. Durante la giornata, la nebbia si dissiperà e si avrà un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 31.4°C verso le 13:00. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con temperature intorno ai 30.7°C alle 15:00. La giornata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 20.9°C alle 23:00. L’umidità si manterrà intorno al 94%, con venti leggeri che soffieranno da sud-sudovest con una velocità massima di 7 km/h.