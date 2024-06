Meteo Trieste, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Trieste prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno:

Le previsioni meteo per Trieste indicano condizioni generalmente stabili per i prossimi giorni, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 17 Giugno:

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi con una temperatura di 19.1°C e un’umidità del 55% alle prime ore del mattino, con venti da est-nordest a una velocità di 7-9 km/h. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 26.6°C intorno a mezzogiorno. Il vento proveniente da ovest-nordovest sarà moderato, con velocità variabili tra i 8 e i 10 km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C e venti da ovest con una leggera diminuzione della velocità. La serata proseguirà con cieli sereni e una graduale diminuzione delle temperature fino a raggiungere i 20.6°C a mezzanotte.

Martedì, 18 Giugno:

La giornata inizierà con cieli sereni e una temperatura di 21°C, accompagnata da una leggera brezza proveniente da est-nordest. Verso metà mattina si verificherà un aumento delle nubi sparse con una lieve diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 25-26°C. Nel corso della serata il cielo si manterrà sereno con una graduale diminuzione delle temperature fino a toccare i 20.5°C a mezzanotte.

Mercoledì, 19 Giugno:

La giornata inizierà con cieli sereni e una temperatura intorno ai 19.8°C accompagnata da una leggera brezza proveniente da est. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C. Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento delle nubi e una lieve diminuzione delle temperature. La serata proseguirà con condizioni di copertura nuvolosa e temperatura intorno ai 21-22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano condizioni generalmente stabili nei prossimi giorni, con temperature piacevoli e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Si consiglia comunque di tenersi aggiornati tramite le previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.