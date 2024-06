Meteo Verona, previsioni da Lunedì 17 a Mercoledì 19 Giugno

Meteo Verona prossimi giorni 17 Giugno, 18 Giugno, 19 Giugno: temperature in aumento con cielo sereno e qualche nube

Le previsioni meteo per Verona per i prossimi giorni indicano un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e la presenza di cielo sereno, a cui si potrebbero aggiungere alcune nuvole sparse. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Lunedì, 17 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 18-20°C. Nel corso della mattinata il sole prevarrà, portando le temperature a salire fino a toccare i 28-29°C nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature ancora elevate, mentre in serata e durante la notte il cielo si coprirà parzialmente, mantenendo comunque temperature gradevoli.

Il vento soffierà con intensità tra i 2 e i 7 km/h, provenendo prevalentemente da direzione S-SE, garantendo un clima piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 60-70% durante la giornata.

Martedì, 18 Giugno 2024

Anche martedì sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso al mattino, con temperature intorno ai 20-22°C. Durante la giornata, il cielo si manterrà sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio, e temperature in aumento fino a 30-31°C. In serata è previsto un parziale aumento della copertura nuvolosa, senza però influire in modo significativo sulle temperature, che resteranno piuttosto miti.

Il vento sarà leggero, con intensità tra i 2 e i 5 km/h, proveniente principalmente da direzione S-SW, garantendo una piacevole brezza. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.

Mercoledì, 19 Giugno 2024

La giornata di mercoledì si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno elevate per gran parte della giornata, oscillando tra i 27 e i 31°C. Durante il pomeriggio è prevista un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di nubi sparse e un lieve calo delle temperature. In serata e durante la notte le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con cielo parzialmente coperto e temperature gradevoli.

Il vento sarà debole, con intensità tra i 3 e i 7 km/h, provenendo principalmente da direzione W-SW, garantendo una piacevole brezza. L’umidità si manterrà intorno al 45-70% durante la giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona si preannunciano all’insegna del bel tempo, con temperature in aumento e cielo prevalentemente sereno, arricchito da qualche nube sparsa. Sono previste condizioni ideali per godersi le giornate all’aperto e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.