Cina: fulmine colpisce due persone vicino stazione, video diventa virale

Durante un forte temporale che si è abbattuto nella località di Jinzhou, in Cina, due persone sono state colpite da un fulmine mentre si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria. L’incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha lasciato tutti i presenti in stato di shock e ha suscitato grande preoccupazione.

Le vittime, immediatamente soccorse dai presenti, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale locale per ricevere le cure. Fortunatamente, secondo le ultime notizie fornite dalle autorità sanitarie, le loro vite non sono in pericolo. Entrambe le persone stanno rispondendo positivamente ai trattamenti ricevuti e si prevede un loro recupero.

Le immagini impressionanti dell’incidente, condivise sui social media, mostrano il momento esatto in cui il fulmine ha colpito:

— Foreign Affairs 🇺🇳 (@JacksonHparody) June 16, 2024