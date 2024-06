Meteo Ancona, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Meteo Ancona prossimi giorni 18 Giugno, 19 Giugno, 20 Giugno: Sereno e caldo, ma temporali in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano condizioni generalmente stabili ma con la possibilità di temporali isolati. Martedì, 18 Giugno, ci attendiamo una giornata con cielo sereno al mattino, seguito da un aumento di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 28-29°C. Il vento soffierà da est con intensità moderata e l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature comprese tra i 24 e i 26°C.

Martedì, 18 Giugno: Dettagli per la giornata

Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con temperature in rapido aumento fino a toccare i 28-29°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. Il vento soffierà da est con intensità moderata e l’umidità si manterrà attorno al 50-60%. In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 25-26°C.

Meteo per Mercoledì, 19 Giugno

Mercoledì, 19 Giugno, il cielo ad Ancona sarà prevalentemente sereno durante la prima parte della giornata, con temperature massime che raggiungeranno i 29-30°C. Nel pomeriggio, tuttavia, l’arrivo di nubi porterà un aumento dell’instabilità atmosferica, con la possibilità di temporali isolati. Il vento soffierà da sud-est con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Durante la notte, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con cielo nuvoloso e possibili precipitazioni.

Giovedì, 20 Giugno: Previsioni dettagliate

Giovedì, 20 Giugno, il cielo ad Ancona sarà coperto con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28°C, mentre il vento soffierà da nord con intensità moderata. L’umidità sarà compresa tra il 60% e il 70%. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, con il ritorno del sereno in serata e temperature che si abbasseranno fino a 24-25°C.

In conclusione, i prossimi giorni ad Ancona vedranno condizioni generalmente stabili con temperature elevate, ma con la possibilità di temporali isolati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.