Meteo BARI, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Meteo Bari prossimi giorni 18 Giugno, 19 Giugno, 20 Giugno: sereno con leggera nuvolosità e temperature in aumento.

Le previsioni meteo per Bari indicano un clima stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con un leggero aumento delle temperature. Martedì 18 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno con un’umidità moderata e temperature che oscilleranno tra i 21.2°C e i 29.5°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra 1 km/h e 12 km/h, principalmente proveniente da direzioni settentrionali. La giornata di Mercoledì 19 Giugno si presenterà simile, con cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, spaziando tra i 20.9°C e i 31.6°C. La direzione del vento varierà da sud a est-nordest, con intensità tra 1 km/h e 18 km/h. Giovedì 20 Giugno, il cielo sarà inizialmente nuvoloso, ma nel corso della giornata si presenterà sereno, con temperature che si manterranno elevate, tra i 23.3°C e i 32.7°C. Il vento soffierà principalmente da direzioni settentrionali con intensità tra 5 km/h e 12 km/h.

Martedì 18 Giugno

Durante la giornata di Martedì, ci si potrà aspettare un cielo sereno con un’umidità moderata tra il 38% e il 63%. Le temperature si manterranno gradevoli, con un picco massimo di 29.5°C atteso verso mezzogiorno. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord con intensità compresa tra 5 km/h e 12 km/h.

Mercoledì 19 Giugno

Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno e un’umidità tra il 30% e il 65%. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 31.6°C verso mezzogiorno, con venti provenienti da est-nordest con intensità tra 1 km/h e 18 km/h.

Giovedì 20 Giugno

Giovedì, nonostante la giornata inizi con nuvole sparse, nel corso della giornata il cielo si presenterà sereno. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 74%, con temperature che raggiungeranno il picco massimo di 32.7°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da direzione nord con intensità tra 4 km/h e 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una tendenza a condizioni di bel tempo nei prossimi giorni, con temperature in aumento e venti leggeri. Restate informati sulle previsioni aggiornate per poter pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.