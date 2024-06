Meteo CAGLIARI, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Martedì, 18 Giugno 2024

Il tempo a Cagliari per martedì 18 Giugno sarà generalmente soleggiato con temperature che oscilleranno tra i 20.9°C e i 31.9°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 31-74%. Il vento soffierà principalmente da sud-est con una velocità compresa tra i 4 e i 26 km/h. Le precipitazioni sono previste solo al mattino, con cielo coperto tra le 7:00 e le 10:00, seguite da nuvole sparse durante il resto della giornata.

Mercoledì, 19 Giugno 2024

Mercoledì, il tempo a Cagliari sarà prevalentemente nuvoloso con temperature comprese tra i 22.4°C e i 30.3°C. L’umidità sarà più elevata rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 45% e l’82%. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da sud-est con velocità che varieranno tra i 3 e i 17 km/h. Le precipitazioni sono previste per gran parte della giornata, con cielo coperto e nubi sparse. Solo nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con un cielo nuvoloso.

Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì il cielo sopra Cagliari sarà prevalentemente sereno con temperature che oscilleranno tra i 23.5°C e i 32.3°C. L’umidità si manterrà bassa, tra il 30% e il 79%. Il vento soffierà principalmente da sud-est con una velocità compresa tra i 2 e i 28 km/h. Non sono previste precipitazioni, con un cielo sereno per l’intera giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni a Cagliari si prevede una variazione delle condizioni meteorologiche. Dopo una fase di cielo nuvoloso e precipitazioni previste per mercoledì, giovedì si prospetta una giornata soleggiata con temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti.