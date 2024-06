Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Martedì, 18 Giugno 2024

Il Martedì sarà caratterizzato da un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 30°C durante il pomeriggio, mentre al mattino saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 40-45%, mentre i venti soffieranno da Sud con una velocità compresa tra i 4 e gli 8 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì, 19 Giugno 2024

Anche Mercoledì il tempo si manterrà stabile, con un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte di 36°C nelle ore centrali. L’umidità si attesterà intorno al 20-25%, mentre i venti soffieranno da Sud con una velocità compresa tra i 6 e i 14 km/h. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, ma nel corso della giornata le nuvole aumenteranno, portando ad un cielo coperto nel pomeriggio e a possibili precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36°C, con un’umidità che salirà fino al 36%. I venti soffieranno da Nord-Nord-Est con una velocità compresa tra i 5 e i 20 km/h. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in evoluzione, in quanto potrebbero verificarsi cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con temperature in aumento e cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è importante tenere sotto controllo l’evoluzione del meteo, in particolare per Giovedì, quando potrebbero verificarsi precipitazioni. Assicurati di prendere le precauzioni necessarie per affrontare al meglio le variazioni del tempo.