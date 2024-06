Meteo Catania, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

PREVISIONI METEO CATANIA

Nei prossimi giorni a Catania sono previsti condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature piuttosto elevate e un vento debole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 18 giugno 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino ci sarà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C e un’umidità del 73%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 5 e i 6 km/h, proveniente da direzione ovest-nordovest. Man mano che il sole sorge, la temperatura salirà fino a raggiungere i 29.4°C intorno alle ore 11:00, con un’umidità che diminuirà al 32%. Nel pomeriggio e in serata il cielo rimarrà sereno, con temperature tra i 27.1°C e i 23.7°C, venti leggeri provenienti da est e una costante umidità tra il 49% e il 60%.

Mercoledì, 19 giugno 2024

Anche per mercoledì è previsto un cielo prevalentemente sereno, con lievi variazioni nelle prime ore del mattino quando il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 23.2°C e i 30.3°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60% durante la notte e diminuirà fino al 40% nelle ore centrali del giorno. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6 e i 12 km/h, proveniente da ovest-nordovest, sud-ovest e sud-sudovest. Nel pomeriggio e in serata il cielo tornerà sereno, con temperature comprese tra i 30°C e i 25.8°C, venti leggeri provenienti da nordovest.

Giovedì, 20 giugno 2024

Anche per giovedì è prevista un’ulteriore giornata di serenità, con temperature in costante aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino si registreranno temperature tra i 24.7°C e i 33.1°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 41%. Durante il giorno le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 33.1°C, con un’umidità che diminuirà al 25%. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6 e i 13 km/h, proveniente da direzione nordovest, est-sudest e est. Nel pomeriggio e in serata il cielo rimarrà sereno, con temperature tra i 31.5°C e i 26.2°C, e venti leggeri provenienti da est.