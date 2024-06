Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Meteo Catanzaro prossimi giorni 18 Giugno, 19 Giugno, 20 Giugno: tempo stabile e caldo in arrivo

Le previsioni meteo per Catanzaro indicano un clima stabile e caldo nei prossimi giorni. Iniziamo con Martedì 18 Giugno, dove ci aspettiamo una giornata con cieli sereni per la maggior parte del giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 31°C. L’umidità sarà moderata, oscillando intorno al 50%, mentre i venti soffieranno da sud-est con una velocità media di 10 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata, garantendo condizioni ideali per svolgere attività all’aperto.

Passando a Mercoledì 19 Giugno, il meteo continuerà a offrire una situazione simile, con cieli prevalentemente sereni e temperature in aumento. Durante le prime ore del mattino, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, ma raggiungeranno poi valori massimi di 32-33°C nel pomeriggio. L’umidità sarà più contenuta rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 35-40%. I venti da sud-est avranno una velocità tra 5 e 10 km/h, garantendo un clima ventilato e piacevole.

Infine, Giovedì 20 Giugno sarà caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica e temperature in ulteriore aumento. Durante le ore centrali della giornata, le temperature massime potrebbero superare i 35°C, con un’umidità attorno al 30%. I venti da sud-est e sud-ovest soffieranno con una velocità compresa tra 5 e 10 km/h. In generale, il clima si manterrà caldo e asciutto, offrendo condizioni ottimali per godersi il bel tempo all’aperto.