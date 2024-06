Meteo Milano, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Meteo Milano prossimi giorni 18 Giugno, 19 Giugno, 20 Giugno: alternanza di sereno e piogge

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano mostrano una variazione significativa nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 18 Giugno 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli poco nuvolosi con temperatura intorno ai 19°C e umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 26-28°C. Nel pomeriggio la situazione rimarrà stabile, con temperature massime intorno ai 29°C e cieli poco nuvolosi. Il vento soffierà da sud-est con intensità compresa tra 6 e 8 km/h. Durante la serata e la notte il cielo si coprirà leggermente, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C e umidità intorno al 75%.

Mercoledì, 19 Giugno 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 21°C, con un’umidità del 70%. Durante la mattinata il cielo si manterrà sereno, con un lieve aumento delle temperature fino a raggiungere i 27-28°C. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature massime di 29-30°C. Il vento soffierà da sud-est con intensità compresa tra 6 e 7 km/h. Durante la serata e la notte il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 76%.

Giovedì, 20 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature intorno ai 22-23°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 75-80%. Nel corso della mattinata sono previste precipitazioni, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 24-25°C. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno, con temperature massime intorno ai 25°C. Il vento soffierà da ovest con intensità compresa tra 9 e 11 km/h. Durante la serata e la notte le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C e un’umidità superiore al 85%.

In conclusione, il meteo a Milano per i prossimi giorni evidenzia un’alternanza di sereno e piogge, con una variazione delle temperature e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per giovedì e adattare di conseguenza le attività pianificate.