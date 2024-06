Meteo Potenza, previsioni da Martedì 18 a Giovedì 20 Giugno

Martedì, 18 Giugno 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da tempo stabile e sereno per gran parte del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai 17-19°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 29-30°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, attorno al 37-38%, mentre il vento soffierà a velocità variabile tra i 3 e i 8 km/h, prevalentemente proveniente da direzione E-NE. Nel tardo pomeriggio, la temperatura calerà leggermente, scendendo a 25-27°C, e il vento cambierà direzione provenendo da N-NW.

Mercoledì, 19 Giugno 2024

Mercoledì si prevede un’altra giornata di tempo stabile e sereno, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Al mattino, le temperature saranno comprese tra 18-19°C, per poi salire gradualmente fino a toccare i 32-33°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 29-30%, mentre il vento soffierà leggero provenendo da direzione variabile tra N e W-SW con velocità tra 2 e 8 km/h. Nel tardo pomeriggio, la temperatura calerà lievemente, attestandosi intorno ai 28-30°C, e il vento si rinforzerà provenendo da direzione W-NW.

Giovedì, 20 Giugno 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un’ulteriore aumento delle temperature e da condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Al mattino, le temperature oscilleranno tra 21-22°C, per poi salire rapidamente fino a raggiungere i 34-35°C nelle ore centrali del giorno. L’umidità si manterrà intorno al 23-25%, mentre il vento aumenterà di intensità provenendo da direzione NE con velocità comprese tra 9 e 12 km/h. Nel tardo pomeriggio, la temperatura calerà leggermente, attestandosi intorno ai 29-31°C, e il vento si sposterà verso N-NE. In serata, le temperature si abbasseranno fino a 23-25°C, con vento proveniente da direzione NW con velocità attorno ai 4-5 km/h.

Con queste previsioni meteo, ci si aspetta una settimana caratterizzata da condizioni stabili e caldo in aumento, ideale per sfruttare al meglio le giornate all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e alle variazioni di temperatura, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Buon tempo a tutti!