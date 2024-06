Ondata di Calore al via sull’Italia: domani bollino arancione in 2 città, mercoledì in 10

Con l’espansione dell’anticiclone africano verso il nostro paese, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore significativa. Nei prossimi giorni, le temperature sono previste in aumento, portando disagi e possibili rischi per la salute pubblica, specie per quelle persone che rientrano nelle fasce d’età più vulnerabili.

Bollettino del Ministero della Salute

Previsioni Martedì 18 Giugno

Il Ministero della Salute ha pubblicato un bollettino dettagliato in vista dell’ondata di calore prevista, fornendo informazioni importanti per la popolazione. Secondo le previsioni, per domani 18 Giugno, 11 delle 27 città monitorate saranno contrassegnate dal bollino giallo (pre-allerta), mentre 2 saranno contrassegnate da bollino arancione (rischio maggiore).

Bollino giallo:

Ancona

Bologna

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Palermo

Pescara

Rieti

Viterbo

Bollino arancione:

Perugia

Roma

Previsioni Mercoledì 19 Giugno

Mercoledì la situazione è destinata a peggiorare. Saranno ben 10 le città da bollino arancione:

Ancona

Bologna

Campobasso

Frosinone

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Viterbo

Queste città dovranno affrontare temperature elevate che potrebbero avere impatti significativi sulla salute delle persone, soprattutto per le categorie più vulnerabili come anziani e bambini.

Legenda e dettagli sui livelli di rischio

Ecco una legenda dei vari livelli di rischio, con i relativi colori:

Bollino Verde : Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute.

: Nessun rischio, condizioni meteo non pericolose per la salute. Bollino Giallo : Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

: Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore Bollino Arancione : Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

: Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili Bollino Rosso: Rischio molto elevato, condizioni di emergenza con rischio per la salute esteso a tutta la popolazione.

Raccomandazioni per affrontare il Caldo

In previsione dell’ondata di calore, è importante adottare alcune misure precauzionali:

Idratarsi adeguatamente : Bere molta acqua per evitare la disidratazione.

: Bere molta acqua per evitare la disidratazione. Evitare le ore più calde : Limitare le attività all’aperto durante le ore centrali della giornata, ovvero tra le 11 e le 18, solitamente le più calde anche per via del sole alto.

: Limitare le attività all’aperto durante le ore centrali della giornata, ovvero tra le 11 e le 18, solitamente le più calde anche per via del sole alto. Vestirsi leggeri : Indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

: Indossare abiti leggeri e di colore chiaro. Ambienti freschi: Rinfrescare l’ambiente domestico e lavorativo, utilizzando ventilatori o aria condizionata.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare regolarmente i bollettini del Ministero della Salute e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Città 17/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 ANCONA BARI BOLOGNA BOLZANO BRESCIA CAGLIARI CAMPOBASSO CATANIA CIVITAVECCHIA FIRENZE FROSINONE GENOVA LATINA MESSINA MILANO NAPOLI PALERMO PERUGIA PESCARA REGGIO CALABRIA RIETI ROMA TORINO TRIESTE VENEZIA VERONA VITERBO

I livelli di rischio

Livello 0 – Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi